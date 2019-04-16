В России появятся семь новых территорий опережающего развития

Среди попавших в список субъектов — Орловская, Волгоградская, Челябинская, Новосибирская, Новгородская, Кировская и Тульская области.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал пакет документов о создании семи новых территорий опережающего развития (ТОР) в ряде регионов страны.

— Я подписал пакет решений о создании ТОРов. Это семь территорий опережающего социально-экономического развития — в Волгоградской, Челябинской, Орловской, Новгородской, Новосибирской, Кировской и Тульской областях, — отметил Медведев на совещании с вице-премьерами.

По словам главы российского кабмина, на этих территориях должны быть созданы современные производства пищевой, химической, автомобильной промышленности, перерабатывающие предприятия, а также логистические комплексы и производства строительных материалов.

— Мы договаривались, что их число должно быть, что называется, счётным, что под каждое решение должны вызреть бизнес-проекты. Но в то же время это действенный способ вдохнуть новую жизнь в моногорода, в силу специфики нуждающиеся в пристальном внимании государства, — добавил Медведев.