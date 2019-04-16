Россия возобновила покупку газа у Туркменистана

Спустя три года перерыва Туркменистан возобновил поставки природного газа в Российскую Федерацию. Об этом сообщает портал Orient.
— Поставки возобновились в рамках действующего 25-летнего контракта от 2003 года после коммерческой паузы, которая была взята "Газпромом" в начале 2016 года, — говорится в сообщении.
Как передаёт ТАСС, представители российской компании подтвердили возобновление поставок из Туркменистана.
Закупка туркменского газа Россией была приостановлена из-за разгоревшегося спора между "Газпромом" и "Туркменгазом" в арбитраже Стокгольма относительно цен на голубое топливо. Российская компания добивалась снижения стоимости и пересчёта оплаченных поставок. Переговоры о возобновлении поставок ведутся с осени 2018 года.
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