Первая серия восьмого сезона "Игры престолов" собрала в США 17,4 млн просмотров

Премьеру первой серии восьмого сезона сериала "Игра престолов", состоявшуюся 14 апреля, посмотрели около 17,4 миллиона американских зрителей. По данным Reuters, этот показатель является рекордным для фэнтези-сериалов о Средневековье.
Кроме того, премьера последнего сезона стала самой упоминаемой в социальных сетях за всю историю шоу: ей посвятили более пяти миллионов публикаций в "Твиттере" за выходные.
По информации исследовательской службы Nielsen, финал прошлого сезона "Игры престолов" в 2017 году посмотрели 16,5 миллиона зрителей по HBO и в потоковом режиме в тот же день.
Кто точно умрёт в последнем сезоне "Игры престолов"? Голосование
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени