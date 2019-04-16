Первая серия восьмого сезона "Игры престолов" собрала в США 17,4 млн просмотров

Премьера последнего сезона стала самой упоминаемой в социальных сетях за всю историю шоу.

Премьеру первой серии восьмого сезона сериала "Игра престолов", состоявшуюся 14 апреля, посмотрели около 17,4 миллиона американских зрителей. По данным Reuters, этот показатель является рекордным для фэнтези-сериалов о Средневековье.

Кроме того, премьера последнего сезона стала самой упоминаемой в социальных сетях за всю историю шоу: ей посвятили более пяти миллионов публикаций в "Твиттере" за выходные.

По информации исследовательской службы Nielsen, финал прошлого сезона "Игры престолов" в 2017 году посмотрели 16,5 миллиона зрителей по HBO и в потоковом режиме в тот же день.

Кто точно умрёт в последнем сезоне "Игры престолов"? Голосование