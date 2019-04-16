К Посольству Франции в Москве несут цветы после пожара в Нотр-Даме

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К Посольству Франции в Москве несут цветы после пожара в Нотр-Даме

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Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Жители Москвы начали приносить красные гвоздики к порогу Посольства Франции на Большой Якиманке в российской столице.

Неравнодушные к страшному пожару, едва не уничтожившему главную достопримечательность Парижа, оставили цветы под табличкой на каменном выступе у республиканского диппредставительства.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Он может быть связан с реставрационными работами.

Все подробности, фото и видео с места происшествия — в трансляции Лайфа.

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