К Посольству Франции в Москве несут цветы после пожара в Нотр-Даме

Жители Москвы начали приносить красные гвоздики к порогу Посольства Франции на Большой Якиманке в российской столице.
Неравнодушные к страшному пожару, едва не уничтожившему главную достопримечательность Парижа, оставили цветы под табличкой на каменном выступе у республиканского диппредставительства.
Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Он может быть связан с реставрационными работами.
Все подробности, фото и видео с места происшествия — в трансляции Лайфа.
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