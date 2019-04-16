Государство может начать оплачивать дополнительные места частным детским садам

Увеличить количество мест в частных детских садах для детей от полутора до трёх лет можно за счёт субсидий из федерального бюджета, уверены чиновники из Минпросвещения, предложившие соответствующую инициативу на рассмотрение. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, согласно предложению, регионы будут сами составлять и отправлять в министерство списки групп и количество мест в них. По действующим нормам это от двух до 12 человек. А вот кому достанутся субсидии, будет определять Минпросвещения — исходя из того, в каком регионе дополнительные места нужны сильнее.

Авторы документа отмечают, что это решает сразу две задачи: повышает доступность дошкольного образования для детей — согласно указу Владимира Путина от 7 мая 2018 года, а также даёт возможность матери выйти раньше из отпуска по уходу за ребёнком, что входит в государственную программу "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет", действующую в составе нацпроекта "Демография".