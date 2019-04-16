Посол Франции возмутилась словам украинского ведущего о горящем Нотр-Даме

Посол Франции на Украине Изабель Дюмон высказала возмущение главе МИД Незалежной Павлу Климкину из-за поста ведущего украинского канала, лояльного украинскому лидеру Петру Порошенко, Тараса Березовца, назвав позором его слова о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари.

Так, Березовец заявил, что лидеру Франции Эмманюэлю Макрону "очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел лишь собор Парижской Богоматери", отметив, что "мог бы и Елисейский дворец полыхнуть".

— Как вам не стыдно?! Позор! — ответила Дюмон на своей странице в "Твиттере".

Позже Дюмон ретвитнула в свой аккаунт запись главы МИД Украины Павла Климкина, где он назвал собор символом Франции и европейской культуры и выразил соболезнования.

Отметим, что не только французский посол осудила украинского телеведущего. В комментариях к его записи в "Твиттере" пользователи оставили множество гневных сообщений, текст которых редакция привести не может из этических соображений.