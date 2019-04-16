В МВД рассказали о борьбе с "нелегальными болельщиками", оставшимися после ЧМ

Всего более 830 тысяч человек въехали на территорию России по паспорту болельщика.

Иностранные болельщики, решившие нарушить закон и не покидать Россию после чемпионата мира по футболу, находятся в основном в Москве, их количество стремительно уменьшается. Так заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова.

— В основном, конечно, в Москве. Отмечу, что их количество уменьшается каждую неделю, работа по выявлению данной категории нарушителей будет продолжена, — сказала она в интервью "Коммерсанту".

По словам Казаковой, всего более 830 тысяч человек въехали в РФ по паспорту болельщика. К концу января 2018 года, спустя несколько месяцев после чемпионата, на территории России по-прежнему оставалось около пяти тысяч "болельщиков". В основном это граждане Нигерии и других африканских стран.

Примечательно, что некоторые из них стали нелегалами действительно не специально — им обещали, что по предъявленному документу (паспорту болельщика) в России можно будет остаться надолго и даже найти себе работу. Теперь они будут депортированы и лишены права въезда в РФ.

Ранее Лайф рассказывал, что из Смоленска выслали нигерийского болельщика, задержавшегося после ЧМ.