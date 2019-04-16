Prayfornotredame: в соцсетях по всему миру скорбят из-за пожара в Париже

Те, кто воочию видел, как падал шпиль собора, воспетого Гюго, рыдали прямо на улице. Кто следил за событиями в Интернете — наводнили Сеть потоком скорбных постов.

Ужас и негодование выражают интернет-пользователи всего мира по поводу мощного пожара, за несколько часов едва не спалившего дотла легендарный собор Парижской Богоматери, который до этого простоял на своём месте восемь столетий.

Сегодня мир потерял невосстановимое сокровище @secord_carol

Моменты, которые напоминают нам, что наши исторические здания хрупкие и бесценные Esther Armaignac

Печальный день для Европы... Eduardo Elua

Шокированы произошедшим и россияне. Многие восприняли печальное событие как личную трагедию. Некоторые пишут так, словно друга потеряли.

Сегодня все, кто следил за гибелью Нотр-Дама, поймут, что мир немножко осиротел e-katerina

Нашла своё фото с ним, ровно год назад, обычный снимок обычной туристки. Проплакала несколько часов @Radeetzkiie

Знаковая страшная трагедия Татьяна Филатова

Как ранее писал Лайф, французы собрались перед полыхающим зданием и прямо на улице устроили богослужение: хором исполняли церковные песнопения.