Prayfornotredame: в соцсетях по всему миру скорбят из-за пожара в Париже

Ужас и негодование выражают интернет-пользователи всего мира по поводу мощного пожара, за несколько часов едва не спалившего дотла легендарный собор Парижской Богоматери, который до этого простоял на своём месте восемь столетий.
Сегодня мир потерял невосстановимое сокровище
@secord_carol
Totalmente conmocionada 😢#PrayForNotreDame #PrayForParis pic.twitter.com/5C1AyHsAl0— Elisa Guahnich (@ElisaGuahnich) 16 апреля 2019 г.
Моменты, которые напоминают нам, что наши исторические здания хрупкие и бесценные
Esther Armaignac
Печальный день для Европы...
Eduardo Elua
Шокированы произошедшим и россияне. Многие восприняли печальное событие как личную трагедию. Некоторые пишут так, словно друга потеряли.
Сегодня все, кто следил за гибелью Нотр-Дама, поймут, что мир немножко осиротел
Нашла своё фото с ним, ровно год назад, обычный снимок обычной туристки. Проплакала несколько часов
@Radeetzkiie
Знаковая страшная трагедия
Татьяна Филатова
На наших глазах горит целая история... #NotreDame #prayfornotredame pic.twitter.com/0jIJT5a8lO— Muriy (@khonmaria) 15 апреля 2019 г.
Как ранее писал Лайф, французы собрались перед полыхающим зданием и прямо на улице устроили богослужение: хором исполняли церковные песнопения.
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