Французская семья миллиардеров пожертвует €100 млн на реконструкцию Нотр-Дама

Семья французских миллиардеров Пино пожертвует 100 миллионов евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери, который был сегодня почти полностью уничтожен огнём, информирует Agence France-Presse.

— Мой отец, Франсуа Пино, и я выделим из фондов компании Artemis 100 миллионов евро на реконструкцию собора, — заявил бизнесмен Франсуа-Анри Пино, супругой которого является актриса Сальма Хайек.

Французский бизнесмен является гендиректором Kering — компании, владеющей такими брендами, как Yves Saint Laurent, Balenciaga, Gucci и Alexander McQueen.

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