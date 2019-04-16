Французская семья миллиардеров пожертвует €100 млн на реконструкцию Нотр-Дама

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Французская семья миллиардеров пожертвует €100 млн на реконструкцию Нотр-Дама

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Бизнесмен Франсуа-Анри Пино и его супруга актриса Сальма Хайек. Фото: © Instagram/salmahayek

Семья французских миллиардеров Пино пожертвует 100 миллионов евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери, который был сегодня почти полностью уничтожен огнём, информирует Agence France-Presse.

Мой отец, Франсуа Пино, и я выделим из фондов компании Artemis 100 миллионов евро на реконструкцию собора, — заявил бизнесмен Франсуа-Анри Пино, супругой которого является актриса Сальма Хайек.

Французский бизнесмен является гендиректором Kering — компании, владеющей такими брендами, как Yves Saint Laurent, Balenciaga, Gucci и Alexander McQueen.

Подробности о ЧП читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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