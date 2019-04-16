В Канаде мужчина застрелил четырёх знакомых

Четыре человека погибли в разных частях Пентиктона (провинция Британская Колумбия, Канада) в результате стрельбы. Об этом информирует телеканал CTV.
По данным городской полиции, стрелявший сам сдался правоохранителям, придя в один из участков. Личность злоумышленника не раскрывается, но известно, что он не убивал случайных прохожих — его жертвами стали знакомые люди, жившие в двух разных районах города.
Стрелявший арестован, устанавливаются мотивы его действий.
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