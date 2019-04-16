Первый республиканец заявил о намерении соперничать с Трампом

Он заявил, что стране пора вернуться к принципам равенства и возможностей для всех, установленным Линкольном.

Первый представитель Республиканской партии США вызвался бороться с президентом Дональдом Трампом на выборах в 2020 году. Это экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд.

Он заявил, что страна страдает из-за политических баталий, во время которых каждая из ведущих партий старается выиграть.

— Настало время вернуться к принципам президента Линкольна — равенству, достоинству, возможностям для всех. Нет ничего важнее в мире, чем борьба за то, что делает Америку великой. Я готов возглавить эту борьбу, — говорится в заявлении политика, предоставленном его пресс-службой.

Отметим, что Уэлд возглавлял штат два срока подряд. Билл Клинтон выдвигал его на должность посла в Мексике, однако Уэлд позже снял свою кандидатуру. Также в 2016 году Уэлд был кандидатом в вице-президенты от Либертарианской партии.

Стоит отметить, что у действующих глав Белого дома редко бывают соперники в собственной партии.