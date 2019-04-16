Более 50 экологических активистов задержаны после протеста в Лондоне

Большая часть задержанных была привлечена за попытки перекрыть автомобильные шоссе.

Сотрудники правоохранительных органов Лондона задержали 52 экологических активиста, которые участвовали в акциях протеста в центре города. Об этом сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

— Во вторник, 16 апреля, по состоянию на 00:00 в общей сложности было арестовано 52 человека, большинство из которых были привлечены за создание препятствий для движения транспорта на шоссе, — говорится в сообщении.

По данным полиции, задержанные — члены организации Extinction Rebellion. Они блокировали перегруженные автомобильные дороги, протестуя против загрязнения окружающей среды. Несколько сотен активистов даже перекрыли движение на Оксфорд-серкус — одном из самых оживлённых перекрёстков города.

Представители организации пообещали, что будут устраивать подобные акции на дорогах британской столицы ещё как минимум две ближайшие недели.