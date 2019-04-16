Возле дома Зеленского задержали неизвестных на "тачанке" с пулемётом ДШК — видео

Кого именно они поджидали — не установлено. По одной из версий, они выполняли заказ на убийство львовского криминального авторитета.

Трое неизвестных на автомобиле "Тойота-Прадо" были задержаны сотрудниками полиции прямо в засаде, которую они организовали недалеко от дома кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Антон Геращенко в "Фейсбуке".

Злоумышленники переоборудовали заднюю часть салона внедорожника в позицию для стрельбы — наподобие "тачанки": сиденье убрали, а вместо него установили треногу, которая выполняла роль станка для крупнокалиберного пулемёта ДШК, который был у мужчин при себе.

Отмечается, что свою жертву они ждали в лесу у дороги, которая ведёт к коттеджному посёлку "Перлина Італії". Именно в нём находится дом кандидата в президенты страны на текущих выборах Владимира Зеленского.

Примечательно, что о задержании "вооружённой группы" сообщил также и генпрокурор Украины Юрий Луценко, однако, по его версии, они готовили покушение на неназванного львовского криминального авторитета, которое, в свою очередь, является местью за покушение 2016 года.

Ранее Лайф рассказывал, что полицейские Ужгорода задержали мужчину, который пытался продать противотанковый гранатомёт прямо на улице. А в начале апреля двое подростков подорвались на гранате в Запорожье.