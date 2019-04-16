В МИД Венесуэлы назвали незаконными санкции Канады

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В МИД Венесуэлы назвали незаконными санкции Канады

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Фото: © Flickr/Anyul Rivas

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса прокомментировал в "Твиттере" санкции, введённые властями Канады в отношении должностных лиц латиноамериканской республики.

— Правительство Венесуэлы категорически отвергает незаконное применение очередных односторонних принудительных мер, которые Правительство Канады приняло против должностных лиц государства, — написал дипломат.

Ранее МИД Канады заявил о введении санкций в отношении 43 граждан Венесуэлы, включая высокопоставленных чиновников.

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