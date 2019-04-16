Российские паспорта с 2014 года получили 360 тысяч украинцев

Во время массового "исхода" из Незалежной сотни тысяч её граждан получили в РФ временное убежище.

С 2014 года 360 тысяч украинцев стали гражданами России, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. Её слова приводит "Коммерсант".

Она напомнила, что в конце 2014-го и в начале 2015 года украинцы массово покидали страну из-за конфликта в Донбассе. Только в 2016 году 460 тысяч граждан Незалежной получили в РФ временное убежище, отметила Казакова.

Она также подчеркнула, что для украинцев максимально упростили получение российских паспортов: для них работает специальная госпрограмма по содействию добровольному переселению, они могут сначала получить разрешение на временное проживание, а потом гражданство.