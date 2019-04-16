Главы МИД и Минобороны США и Японии встретятся 19 апреля

Стороны будут обсуждать в том числе падение новейшего истребителя-бомбардировщика F-35A японских Сил самообороны.

Глава МИД Японии Таро Коно и глава Минобороны Такэси Ивая на этой неделе посетят Вашингтон, где проведут 19 апреля переговоры в формате "два плюс два" с госсекретарём Майком Помпео и и.о. министра обороны США Патриком Шэнахэном. Об этом информирует агентство Kyodo со ссылкой на МИД Японии.

Как рассказал Ивая на пресс-конференции, Япония "поддерживает оборонную политику США и рассчитывает на дискуссию о расширении сотрудничества". Так, речь идёт об усилении взаимодействия в космосе и в сфере противодействия кибератакам. Также, по словам министра, стороны будут обсуждать падение истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A японских Сил самообороны, произошедшее на прошлой неделе.

По итогам встречи запланирована пресс-конференция, а также подписание общих документов.

Упавший самолёт собирался в Японии на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries. Его поиски продолжаются, в случае обнаружения его поднимут со дна океана. Это первый случай падения F-35A, так как такие истребители только начали поступать на вооружение армий различных стран.