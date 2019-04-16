Эксперты рассказали, какие профессии наиболее востребованы в России

По итогам года самыми нужными сферами для россиян стали продажи, строительство и производство.

В ушедшем 2018 году профессия повара в России стала более востребованной, чем профессия менеджера, число запросов на вакансию уборщика также стало больше, чем на менеджера, следует из исследования сервиса по поиску работы "Авито", которое есть в распоряжении РИА "Новости".

Так, на вершине рейтинга по-прежнему располагаются продавцы (13%), следом за ними — водители (8,6%). На третьем месте — новичок тройки лидеров, повар (3,6%).

Четвёртую строчку занимает прошлогодний "бронзовый" участник — менеджер (3,5%), следом за ним — уборщик (3,2%). Затем идут администратор (2,9%), разнорабочий (2,5%), грузчик (2,1%), и замыкает десятку лидеров охранник (1,9%).

Отмечается, что самой массовой сферой деятельности россиян по-прежнему остаются продажи. За минувший год в этой категории было опубликовано порядка 18% от общего числа вакансий, хотя это количество и уменьшилось на 1,2% за год. На втором месте по массовости сфера строительства — 11,5%. Третьим осталось производство — 10,5%.

По мнению экспертов, важным фактором изменения структуры рынка труда являются новые технологии. К примеру, после повсеместного внедрения искусственного интеллекта было зафиксировано падение на 15,8% числа вакансий в сфере юриспруденции, в банковском деле — минус 13,9%, в страховании — минус 7,7%, в бухгалтерии — минус 5,5%.