Овечкин нокаутировал Свечникова в матче Кубка Стэнли — видео

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Овечкин нокаутировал Свечникова в матче Кубка Стэнли — видео

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Поединок закончился победой Александра, но вот встреча двух команд оказалась для него неудачной.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин подрался с форвардом "Каролины" Андреем Свечниковым на матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Инцидент попал на видео.

Схватка произошла в первом периоде встречи. Короткий яростный бой продлился несколько секунд и завершился победой Овечкина: его соперник рухнул на лёд.

В итоге обоих удалили, а матч завершился триумфом команды побитого Свечникова — 5:0.

Стоит отметить, что Овечкин не пускал в ход кулаки с 2010 года. Тогда он подрался с защитником "Нью-Йорк Рейнджерс" Даниэлем Жирарди.

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