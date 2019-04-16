Овечкин нокаутировал Свечникова в матче Кубка Стэнли — видео

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин подрался с форвардом "Каролины" Андреем Свечниковым на матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Инцидент попал на видео.
Схватка произошла в первом периоде встречи. Короткий яростный бой продлился несколько секунд и завершился победой Овечкина: его соперник рухнул на лёд.
Alex Ovechkin knocks out Andrei Svechnikov in a fight. Wow. pic.twitter.com/nbsxGSoRLQ— Ian Oland (@ianoland) 15 апреля 2019 г.
В итоге обоих удалили, а матч завершился триумфом команды побитого Свечникова — 5:0.
Стоит отметить, что Овечкин не пускал в ход кулаки с 2010 года. Тогда он подрался с защитником "Нью-Йорк Рейнджерс" Даниэлем Жирарди.
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