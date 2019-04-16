СМИ: Путин и Дутерте должны встретиться в ближайшие месяцы

Читайте также

СМИ: Путин и Дутерте должны встретиться в ближайшие месяцы

1158

Фото:© РИА Новости/Михаил Климентьев

Президенты РФ и Филиппин Владимир Путин и Родриго Дутерте уже в ближайшие месяцы могут встретиться, рассказал "Коммерсанту" министр сельского хозяйства Филиппин Эммануэль Пиньоль.

— Даты нет, но они должны провести встречу в ближайшие месяцы, — отметил министр.

По его словам, одной из основных тем на встрече лидеров двух стран может стать обсуждение перспектив соглашения между Евразийским экономическим союзом и Филиппинами.

Оно достаточно серьёзно увеличит товарооборот. Мы ждём, что оно поможет выправить наш торговый баланс с РФ и другими государствами ЕАЭС. Конкретных дат не могу назвать, переговоры идут, — указал министр.

Пиньоль также рассказал, что компании Филиппин заинтересованы в поставках кокосовой продукции в РФ.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×