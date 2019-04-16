Бразилия покидает Союз южноамериканских наций

Перед этим о решении окончательно выйти из объединения объявили Эквадор, Колумбия, Перу, Парагвай и Аргентина.

Бразилия 15 апреля объявила о выходе из Союза южноамериканских наций. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД самого большого государства Латинской Америки.

— Правительство Бразилии денонсировало сегодня учредительный договор Союза южноамериканских наций, завершив предусмотренную процедуру выхода из организации. Уведомление об этом решении официально передано Правительству Эквадора, который является депозитарием договора, — говорится в сообщении дипведомства. Решение вступит в силу через полгода после его обнародования.

Ранее о решении окончательно выйти из объединения объявили Эквадор, Колумбия, Перу, Парагвай и Аргентина. Чили приостановило участие в организации. В составе УНАСУР, созданного в 2008 году как политическое и экономическое объединение стран Южной Америки, остаются Венесуэла, Боливия, Уругвай, Суринам и Гайана.

В марте главы Аргентины, Колумбии, Бразилии, Парагвая, Перу, Чили и Эквадора подписали соглашение о новом региональном блоке — Форуме для развития Южной Америки (ПРОСУР).