Британским подросткам могут запретить ставить лайки в соцсетях

Кроме того, Facebook, Instagram и другие интернет-гиганты больше не смогут отслеживать перемещения несовершеннолетних.

В Великобритании разработали 16 новых правил для IT-компаний, пишет The Times. Цель — чтобы дети и подростки меньше сидели в Интернете.

Одна из важнейших инициатив — запретить молодёжи лайкать посты. Кроме того, соцсети вынудят отключить функцию отслеживания местоположения несовершеннолетних пользователей.

За нарушение — штраф в размере 4% годового дохода. Для Facebook и Instagram это более двух миллиардов долларов.

Эксперты считают, что нововведения приведут к созданию двух версий сайтов: одна для детей и подростков, другая для взрослых. А если компании не научатся распознавать, кому сколько лет, правила ужесточат для всех без исключения.

Есть и более интересные прогнозы — что соцсети при таком раскладе вообще скоро уйдут из Британии.