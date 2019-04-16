СМИ рассказали о планах Microsoft выпустить "убийцу" AirPods

Подробной информации о технической стороне новинки не сообщается. Вероятнее всего, она будет работать с виртуальным помощником Cortana.

Американская компания Microsoft в ближайшее время планирует выпустить на рынок собственные беспроводные наушники-вкладыши. Об этом сообщает портал Thurrott.

По словам нескольких источников, знакомых с планами компании, новинка получила кодовое название Morrison — в честь лидера группы The Doors Джима Моррисона, однако выйти на рынок она может уже под названием Surface Buds (но это не точно).

Scoop: Microsoft to Take on AirPods with Surface Buds https://t.co/tfLU3kFHjy pic.twitter.com/1aPfzJMqah — Brad Sams (@bdsams) 15 апреля 2019 г.

Что касается функционала устройства, то "убийца", конкурент и заменитель AirPods от Apple, предположительно, будет работать с виртуальным помощником Cortana и будет иметь систему шумоподавления. Больше никаких подробностей не приводится, стоимость и примерная дата релиза также не сообщаются, ожидается, что новинка появится в продаже в 2019 году.

Отмечается, что Microsoft собирается в очередной раз представить разработку, которая появится на рынке, где уже есть сильные игроки, однако, по-видимому, ожесточённая конкуренция не особо пугает руководство компании, ведь осенью 2018 года увидели свет далеко не революционные по своей сути наушники Surface Headphones за 23 тысячи в пересчёте на рубли, имевшие неплохой коммерческий успех.