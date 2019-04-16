Адвокат Ассанжа потребовал вернуть его на родину в Австралию

Защитник заявил, что страна обязана встать на защиту своего гражданина, и призвал её правительство вмешаться.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен вернуться на родину в Австралию, заявил его адвокат Грег Барнс в интервью "Известиям".

— Джулиан является гражданином Австралии, и правительство обязано защитить его от экстрадиции в США, — подчеркнул он.

Адвокат призвал власти страны обсудить ситуацию со своими союзниками и найти способ защитить Ассанжа.

Как ранее писал Лайф, на это же рассчитывает отец арестованного Джон Шиптон. В свою очередь, британские власти призвали экстрадировать Ассанжа в Швецию.

Напомним, 11 апреля 2019 года основателя WikiLeaks задержали и под конвоем вывели из здания Посольства Эквадора после семи лет добровольного заточения в стенах дипмиссии. Ассанж скрывался там, чтобы избежать экстрадиции в США, где ему грозит 35 лет тюрьмы за публикацию секретных данных Госдепа.