Адвокат Ассанжа потребовал вернуть его на родину в Австралию

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен вернуться на родину в Австралию, заявил его адвокат Грег Барнс в интервью "Известиям".
— Джулиан является гражданином Австралии, и правительство обязано защитить его от экстрадиции в США, — подчеркнул он.
Адвокат призвал власти страны обсудить ситуацию со своими союзниками и найти способ защитить Ассанжа.
Как ранее писал Лайф, на это же рассчитывает отец арестованного Джон Шиптон. В свою очередь, британские власти призвали экстрадировать Ассанжа в Швецию.
Напомним, 11 апреля 2019 года основателя WikiLeaks задержали и под конвоем вывели из здания Посольства Эквадора после семи лет добровольного заточения в стенах дипмиссии. Ассанж скрывался там, чтобы избежать экстрадиции в США, где ему грозит 35 лет тюрьмы за публикацию секретных данных Госдепа.
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