Жительница Кузбасса обманула налоговую на 6,4 млн рублей

Подозреваемая приобрела за счёт фирмы, директором которой является, в личное пользование дорогостоящий земельный участок стоимостью более 49,9 млн рублей.

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы, которая подозревается в уклонении от налогов на 6,4 миллиона рублей, информирует региональное СУ СКР.

— По версии следствия, с января 2016 года по июль 2017 года подозреваемая уклонилась от уплаты налога на доходы физлиц. Женщина приобрела за счёт фирмы, директором которой является, в личное пользование дорогостоящий земельный участок стоимостью более 49,9 млн рублей, не отразив его в декларации. Так она уклонилась от уплаты налога на сумму порядка 6,4 млн рублей, — разъясняется в сообщении.

Нарушения обнаружились налоговой инспекцией, материалы переданы в следственные органы. Сотрудники СУ СКР по Кемеровской области изучат финансовую документацию, проведут экономическую экспертизу, результаты которой определят точную сумму налогов, которые не были уплачены.

— В ходе следствия также будут приняты все законные меры по возмещению причинённого бюджету ущерба, — отмечается в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.