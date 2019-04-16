В России могут появиться платные перекрёстки для борьбы с пробками

Эксперты ссылаются на похожий эксперимент 2006 года в Стокгольме, результатом которого стало снижение вредных выбросов, количества заторов и аварийности.

Чтобы решить проблему заторов на дорогах, в России могут появиться платные перекрёстки, благодаря которым автолюбители будут тщательнее планировать свои перемещения. Об этом сообщает национальная технологическая инициатива "Автонет".

— В целях избавления от пробок и перевода всего транспорта на подключённый предлагается ввести плату за проезд перекрёстка или участка дороги в определённые часы. Это приведёт к тому, что люди начнут планировать свои поездки и часть водителей — приблизительно 10% — выберет альтернативный путь, — приводит текст сообщения РИА "Новости".

По словам собеседника агентства, уменьшение трафика в узком месте в час пик позволит тем оставшимся водителям, которые платят за проезд перекрёстка, проехать значительно быстрее. Тестирование проекта начнётся уже в следующем году, когда будет определён город для его проведения. Вероятнее всего, это будет Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск.

Отмечается, что проблема с пробками для экономики государства обходится потерями примерно от 4% до 15% ВВП. При этом специалисты ссылаются на похожий эксперимент 2006 года в Стокгольме, который после "открытия" 23 платных перекрёстков показал снижение загруженности дорог на 22%, сокращение числа ДТП на 10%, а содержание углекислого газа упало на 14%.