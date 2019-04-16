В Красноярске проверяют видео драки учительницы с восьмиклассницами

Судя по видео в соцсетях, женщина применяла физическую силу к двум девушкам — оттаскала их за волосы и ударила об парту.

ГУ МВД РФ и СУ СКР по Красноярскому краю проверяют данные о конфликте двух восьмиклассниц и учительницы английского в одной из школ Красноярска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующие ведомства.

— Полиция проводит проверку по факту поступившего заявления о конфликте между учителем и двумя школьницами. Выясняются все обстоятельства, девочки направлены на прохождение медосвидетельствования для оценки причинённого ущерба, — рассказали агентству в региональном ГУ МВД России.

— Следователи проведут проверку по факту инцидента между учителем и учениками в школе № 151 в Красноярске и ходатайствуют о передаче материалов из полиции следователям, — уточнили в СУ СКР по Красноярскому краю.

Ранее местный телеканал ТВК показал ролик, где видно, как женщина применяет физическую силу к двум девушкам — таскает их за волосы. Судя по обстановке, всё происходит в классе. На записи слышны крики. По данным журналистов телекомпании, учительница схватила восьмиклассницу за волосы и ударила об парту головой, когда та попыталась заступиться за подругу. Конфликт произошёл после короткой словесной перепалки. Согласно заявлениям местных журналистов, у одной девочки ссадины, ушибы и сотрясение мозга, а у другой — синяк под глазом.