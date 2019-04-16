В Россию вернулись моряки с задержанного в Пусане судна "Палладий"

Сотрудники оформили заявление в страховую, которое по дипломатическим путям было доставлено прямо в офис "Росгосстраха" в Москве.

Трое моряков из команды задержанного в южнокорейском Пусане российского корабля "Палладий" вернулись домой и получили выплаты по задержанной зарплате за счёт страховой компании. Об этом сообщил журналистам председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

— Наличие на борту двух страховых свидетельств финансовой гарантии судовладельца в соответствии с требованиями Сводной конвенции 2006 года позволило трём морякам — повару, боцману и донкерману — приобрести билеты из Пусана до Владивостока и получить задержанную заработную плату за последние четыре месяца, — сказал он.

Суханов пояснил, что поправки к вышеназванной Сводной конвенции вступили в силу лишь в конце 2017 года. Согласно им, на каждом корабле должны находиться два страховых свидетельства: одно — гарантия покрытия невыплаченной зарплаты, второе — гарантия выплаты компенсаций при длительной нетрудоспособности или смерти.

Донкерман Вячеслав Невский рассказал: когда стало понятно, что судебные разбирательства не позволят "Палладию" покинуть порт Пусана, а руководитель судоходной компании и капитан корабля арестованы, они отправились в российское посольство. Там оформили заявление в страховую, которое по дипломатическим путям было доставлено прямо в офис "Росгосстраха" в Москве.

После этого моряки покинули территорию Южной Кореи и получили положенные выплаты по заработной плате за последние четыре месяца. Отмечается, что в истории Дальнего Востока это первый случай репатриации и выплаты морякам зарплаты за счёт страховой компании с самого момента принятия поправок Сводной конвенции.

Напомним, судно "Палладий" было задержано в Пусане летом 2018 года за долги по зарплате. Владелец судоходной компании отказался покупать морякам билеты домой, ссылаясь на отсутствие средств. В начале сентября он лично прибыл на корабль, взял функции капитана и приказал покинуть порт без единого разрешительного документа.

На требования властей вернуться он не отвечал, поэтому для задержания судна привлекли береговую охрану и десантный вертолёт. При задержании команда оказала сопротивление.