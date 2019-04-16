В США скончалась актриса Джорджия Энджел

Женщина ушла из жизни в Принстоне (Нью-Джерси) ещё в пятницу, но стало известно об этом только теперь.

Американская актриса Джорджия Энджел умерла в США на 71-м году жизни, информирует Fox News.

По данным телеканала, женщина ушла из жизни в Принстоне (Нью-Джерси) ещё в пятницу, но стало известно об этом только теперь. О причинах её смерти ничего не сообщается.

Энджел широко известна в США по исполнению ролей в комедийных сериалах "Шоу Мэри Тайлер Мур" (1970–1977) и "Все любят Рэймонда" (1996–2005). Также актриса снималась в сериале "Два с половиной человека" (2003–2015) с Чарли Шином в главной роли. Кроме того, в разные годы она участвовала в ряде театральных постановок на Бродвее.