В Уфе на заводе "Башнефти" произошёл пожар

На момент прибытия первого подразделения пожарных на производственной площадке горел гудрон.

Спасатели ликвидировали пожар на площадке ПАО "АНК Башнефть-УНПЗ" в Уфе на площади 140 кв. м, информирует ГУ МЧС РФ по Башкирии.

По информации ведомства, сообщение о возгорании в Орджоникидзевском районе Уфы поступило в 3:41 (1:41 по московскому времени). На месте происшествия работали 35 человек и 14 единиц техники.

На момент прибытия первого подразделения пожарных на производственной площадке горел гудрон. Горение было ликвидировано в 4:10 (2:10 по московскому времени). В результате инцидента никто не пострадал.