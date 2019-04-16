Тигр из "Роева ручья" предсказал результаты выборов на Украине

Зверю приготовили две коробки с одинаковыми кусками мяса, которые отличались лишь фотографиями и фамилиями кандидатов.

Тигр Бартек из парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярском крае, брат знаменитого тигра Амура, предсказал победу кандидата Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает пресс-служба парка в соцсети "ВКонтакте".

— Ему приготовили две коробки с одинаковыми кусками мяса. Отличались они лишь фотографиями и фамилиями кандидатов. На одной из коробок были фамилия и фото действующего президента, на другой — фото Зеленского. Несмотря на то что коробка (урна для голосования) с действующим президентом стояла ближе к зверю, после небольших раздумий Бартек выбрал Зеленского, — уточняется в сообщении.

На ролике видно, что сначала Бартек позирует перед зрителями, потом подходит к коробкам. Сначала он нюхает коробку Порошенко, разворачивается к другой, потом опять к первой, а в конце выбирает коробку Зеленского.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нём примут участие президент Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент.