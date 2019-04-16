Во Владивостоке скончался пожарный, тушивший склад стройматериалов

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Во Владивостоке скончался пожарный, тушивший склад стройматериалов

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Медики констатировали смерть сотрудника МЧС, который пострадал при тушении масштабного пожара на складе стройматериалов во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства.

Его родственникам оказывается вся необходимая помощь, — сказал он.

Как сообщалось ранее, пожар на складе стройматериалов произошёл 5 апреля, огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров. Возгорание ликвидировали лишь на следующий день. При пожаре пострадал сотрудник МЧС.

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