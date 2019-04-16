Синоптики пообещали москвичам потепление до 13 градусов 16 апреля

Воздух в Москве сегодня, 16 апреля, прогреется до 13 градусов тепла. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова, осадков не ожидается.

Тем не менее, по его словам, сегодня в столице будет небольшая облачность. Синоптик добавил, что ветер будет северо-восточный 3–8 метров в секунду, а атмосферное давление выше нормы — 758 мм рт. ст.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов сообщил, что в Москву до майских праздников могут вернуться снегопады, но это вполне нормальное явление.