В Эквадоре сообщили о 40 млн кибератак после ареста Ассанжа

Сообщается, что под прицелом оказались канцелярия президента, МИД, а также ещё несколько министерств и университетов.

После ареста Джулиана Ассанжа в Посольстве Эквадора в Лондоне на сайты госучреждений этой южноамериканской страны было совершено более 40 миллионов кибератак. Об этом сообщает AFP.

Как заявил журналистам замминистра информационных и коммуникационных технологий Эквадора Патрисио Реал, чаще всего атаки производились с территории США, Бразилии, Германии, Франции, Румынии, а также самого Эквадора.

По его словам, больше всего пострадали Министерство иностранных дел, Центральный банк Эквадора, президентская канцелярия, служба внутренних доходов, а также ещё несколько министерств и университетов. При этом ни одна из указанных организаций не сообщала о проблемах с хранящейся информацией или о её утечке.

Как ранее писал Лайф, Джулиан Ассанж был задержан британской полицией после выдворения из эквадорского посольства, где он скрывался с 2012 года из-за опасения быть экстрадированным в Штаты, ведь там ему грозит срок до 35 лет за публикацию секретных данных Госдепа США.