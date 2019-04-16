К Пасхе москвичи смогут посетить более 60 бесплатных экскурсий

Гостей и жителей столицы познакомят с историями знаменитых дворянских усадеб и раскроют тайны Свято-Троицкого монастыря.

Ежегодный весенний фестиваль "Пасхальный дар" пройдёт в Москве с 25 апреля по 5 мая и будет включать в себя множество развлекательных и благотворительных мероприятий, в том числе более 60 бесплатных экскурсий.

— Москвичи и гости города посетят знаменитые дворянские усадьбы, прогуляются по старинным улицам, а также познакомятся с Москвой Марины Цветаевой и Михаила Булгакова, — сообщается на официальном сайте столичного мэра.

Также желающие смогут узнать о тайнах и загадках Свято-Троицкого монастыря и множество интересных фактов о храмах Замоскворечья. Погрузиться в историю города и её жителей участники экскурсий смогут на 1,5–2 часа.

В каждой из групп может быть до 60 человек, а всем желающим необходимо зарегистрироваться на сайте проекта "Гуляем по Москве". Там же опубликовано расписание всех экскурсий.