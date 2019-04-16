Овечкин и Свечников объяснили драку друг с другом

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Овечкин и Свечников объяснили драку друг с другом

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Александр Овечкин и Андрей Свечников. Коллаж: © L!FE. Фото: © AP Photo/Ross D. Franklin, Официальный сайт клуба НХЛ "Каролина Харрикейнз"

Короткий яростный бой продлился несколько секунд и завершился победой Александра Овечкина: его соперник рухнул на лёд.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин объяснил, что форвард "Каролины" Андрей Свечников сам предложил ему подраться в матче плей-офф НХЛ. Слова спортсмена приводит издание ESPN.

Надеюсь, что с ним всё в порядке. Никому не хочется смотреть на то, как парень получает травму, — сказал Овечкин.

По словам главного тренера "Каролины" Рода Бриндамора, Свечников много значит для команды. Он отметил, что хоккеист не имел опыта в драках и для него она была первая.

Когда ты видишь такое — это вызывает тошноту. Мне до сих пор плохо от увиденного. Я слышал, что Овечкин сказал, будто Свечников бросил ему вызов, — говорит тренер.

Как сообщает NBC, Свечников, в свою очередь, комментируя драку с Овечкиным, заявил, что в его жизни бывали и худшие решения.

Не самая худшая моя идея, — отметил он.

Ранее сообщалось, что нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин подрался с форвардом "Каролины" Андреем Свечниковым на матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Схватка произошла в первом периоде встречи. Короткий яростный бой продлился несколько секунд и завершился победой Овечкина: его соперник рухнул на лёд.

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