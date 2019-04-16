Большинство россиян считают Ассанжа борцом за свободу

Журналист получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке.

Большинство россиян считают основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который семь лет провёл в эквадорском посольстве в Лондоне из-за угрозы экстрадиции в США, борцом за свободу. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 57% опрошенных убеждены, что Ассанж обнародовал закрытую информацию о деятельности ряда правительств, поскольку хотел открыть глаза мировой общественности на коррупцию, преступления и скандалы в разных государствах.

— По мнению 45% россиян, публикуя секретные материалы, Ассанж продвигает принципы свободы слова и свободы СМИ. Кроме того, 40% участников опроса считают, что Ассанж действовал в интересах мировой общественности, — цитирует данные опроса РИА "Новости".

Ещё 27% респондентов считают, что основатель WikiLeaks своими публикациями нарушил закон. При этом доля молодёжи выше — по 37% среди 18−24-летних и 25−34-летних. Кроме того, 16% верят, что он действовал в интересах отдельных стран и политиков.

Напомним, Ассанж получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке. В материалах детально раскрываются данные об отдельных эпизодах, среди которых — случайная гибель мирных граждан. Также основатель WikiLeaks раскрыл условия содержания заключённых в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

Преследование Ассанжа по различным уголовным статьям, включая публикации секретных документов Госдепартамента США и даже изнасилование, началось в 2010 году. А в 2012-м Вашингтон запросил его экстрадиции, в связи с чем журналист попросил политического убежища в Посольстве Эквадора в Лондоне. C того момента он ни разу не покидал здание дипмиссии из-за угрозы ареста и экстрадиции в Штаты, где ему может грозить наказание вплоть до смертной казни.

Ассанж был арестован в Лондоне 11 апреля после того, как его выдворили из посольства Эквадора. В британской столице в начале мая пройдёт судебное слушание по делу о его неявке в суд в 2012 году.