Савченко о своём освобождении: Я показала, как за свободу нужно бороться

Парламентарий также пожелала свободы всем, кто был несправедливо осуждён, и заявила о планах бороться за Украину.

Нардеп Надежда Савченко, освобождённая из-под стражи в Броварском межрайонном суде Киевской области, заявила, что показала всем, как нужно бороться за свободу.

— Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я показала, как за свободу нужно бороться. Я желаю каждому несправедливо осуждённому свободы. Я не нарушаю правила, я не сбегаю за границу. Я не сбегаю с Украины, потому что я герой Украины, — сказала она.

Она также добавила, что вернула себе волю и будет бороться за Украину.

Напомним, в марте 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при попытке вывезти из Донбасса крупную партию оружия. Затем была арестована Савченко. Основанием для этого послужило видео. Нардепа обвиняют в подготовке теракта в зале Верховной рады страны с целью физического уничтожения президента Порошенко и ключевых членов кабмина и дальнейшего совершения государственного переворота.