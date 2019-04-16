Количество пострадавших при пожаре в Нотр-Даме увеличилось до трёх

Стало известно, что при возгорании в соборе Парижской Богоматери пострадали двое полицейских и один спасатель. Об этом сообщила пожарная служба Парижа.

— Двое полицейских и один пожарный получили лёгкие ранения, — говорится в твите службы.

Напомним, что возгорание в соборе Парижской Богоматери произошло примерно в 18:50 (19:50 мск) 15 апреля. В результате пожара обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. Ранее сообщалось, что пожар потушен, но в МВД Франции заявили, что возгорание ещё не до конца локализовано.