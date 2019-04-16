В Киеве заявили, что люди с пулемётом хотели убить не Зеленского, а его соседа

По словам представителя Генпрокуратуры Незалежной, правоохранители не имеют информации о подготовке покушения на комика.

Трое неизвестных на автомобиле "Тойота-Прадо", задержанные 15 апреля вблизи дома кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с пулемётом ДШК, планировали покушение не на актёра, а на его соседа — известного криминального авторитета. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написала пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган.

— Отдельные средства массовой информации из-за сообщения одного из народных депутатов ошибочно начали трактовать данное событие как возможное покушение на него (Зеленского. — Прим. ред.), — говорится в сообщении.

По словам Сарган, правоохранители не имеют информации по подготовке покушения на Зеленского. Задержанным в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Как сообщалось ранее, злоумышленники переоборудовали заднюю часть салона автомобиля "Тойота-Прадо" в позицию для стрельбы — наподобие "тачанки": сиденье убрали, а вместо него установили треногу, выполнявшую роль станка для крупнокалиберного пулемёта ДШК, который был также в автомобиле.