В Киеве заявили, что люди с пулемётом хотели убить не Зеленского, а его соседа

Трое неизвестных на автомобиле "Тойота-Прадо", задержанные 15 апреля вблизи дома кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с пулемётом ДШК, планировали покушение не на актёра, а на его соседа — известного криминального авторитета. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написала пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган.
— Отдельные средства массовой информации из-за сообщения одного из народных депутатов ошибочно начали трактовать данное событие как возможное покушение на него (Зеленского. — Прим. ред.), — говорится в сообщении.
По словам Сарган, правоохранители не имеют информации по подготовке покушения на Зеленского. Задержанным в ближайшее время будет избрана мера пресечения.
Как сообщалось ранее, злоумышленники переоборудовали заднюю часть салона автомобиля "Тойота-Прадо" в позицию для стрельбы — наподобие "тачанки": сиденье убрали, а вместо него установили треногу, выполнявшую роль станка для крупнокалиберного пулемёта ДШК, который был также в автомобиле.
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