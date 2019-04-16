В Госдуме назвали уроком для всех стран пожар в соборе Парижской Богоматери

Трагедия показала важность сохранения великих памятников архитектуры и всего мирового исторического наследия, считает Свищёв.

Пожар в соборе Парижской Богоматери — это трагедия, которая должна послужить уроком для всех остальных государств. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.

— Пожар в соборе Парижской Богоматери — трагедия для мировой культуры, для мировой истории. Очень жаль, что это случилось с величайшим архитектурным сооружением, без которого сложно представить столицу Франции, — цитирует парламентария его пресс-служба.

Свищёв заявил о необходимости выяснить причины трагедии и предпринять шаги, чтобы подобное не повторилось не только во Франции, но и во всём мире. По его мнению, "этот пожар должен стать уроком для всех стран, прежде всего — для России".

Депутат напомнил, что в стране огромное количество старинных городов с великими памятниками архитектуры, с храмами, многие из них находятся в аварийном состоянии. Историческое наследие необходимо беречь, чтобы не повторилась трагедия Нотр-Дама.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался примерно в 18:50 (19:50 мск) 15 апреля. В результате обрушились шпиль, часы и крыша католического храма. Вероятной причиной ЧП названо возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ. Заведено дело о неумышленном ущербе. Ранее пожарная служба Парижа уточнила число пострадавших в результате разрушительного пожара.