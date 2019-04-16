Плавучий космодром Морской старт может переехать из США на Дальний Восток

В качестве нового места дислокации платформы рассматривались Владивосток, Крым и Вьетнам.

Пусковая платформа "Морской старт" расположена в Калифорнии, но может переместиться в Советскую Гавань. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник. По его словам, это связано с особенностями соглашения между США и Россией и необходимостью организации стартов пусковой ракеты "Союз-5 light".

Сейчас платформа находится в собственности компании S7, которая планирует начать запуск этих многоразовых ракет.

Изначально на платформе должен был происходить запуск российско-украинских ракет "Зенит", но их производство прекратилось в 2014 году. Сейчас, если Россия и США подпишут новое соглашение, то Москве придётся раскрыть техническую документацию ракеты Вашингтону. Однако такой исход маловероятен.

Ранее предполагалось, что платформа "Морской старт" будет перемещена во Владивосток, Крым или Вьетнам. На данный момент наиболее вероятным портом приписки Морского старта является Советская Гавань.