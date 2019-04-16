UFC ответил на драку Овечкина и Свечникова словами Макгрегора

Хоккеисты подрались на 11-й минуте первого периода матча. Капитан "Вашингтона" отправил 19-летнего соотечественника в нокаут.

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) прокомментировала драку между капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным и нападающим "Каролины" Андреем Свечниковым во время третьего матча серии плей-офф НХЛ.

— Вы знаете, что они говорят… Точность превосходит силу, а время — скорость, — написала пресс-служба UFC на своей официальной странице в "Твиттере".

Это слова, сказанные два года назад знаменитым ирландским бойцом Конором Макгрегором, после одной из побед.

Напомним, хоккеисты подрались на 11-й минуте первого периода матча. Капитан "Вашингтона" отправил 19-летнего соотечественника в нокаут. Лёд Свечников покинул уже в сопровождении врачей и больше не выходил на него до конца матча.