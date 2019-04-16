Учительница из Красноярска уволена после избиения восьмиклассниц

Девочек направили на медицинское освидетельствование для оценки причинённого ущерба их здоровью.

Учительница английского языка из красноярской школы № 151 была отстранена от занятий сразу после того, как ударила двух восьмиклассниц, а позже уволена. О разбирательстве с педагогом рассказала РИА "Новости" и.о. директора школы Ирина Боринских.

— Мы отправили сообщение в полицию, главное управление образования, поставили в известность родителей. Сам учитель был моментально отстранён от проведения дальнейших уроков. На сегодня учитель уволен, — сказала Боринских.

Ранее Лайф сообщал, что преподаватель английского языка оттаскала учениц за волосы и ударила о парту. Конфликт учителя и восьмиклассниц произошёл после словесной перепалки.

По данным местных СМИ, учительница схватила одну девочку за волосы и ударила о парту головой, когда та попыталась заступиться за подругу. У одной школьницы ссадины, ушибы и сотрясение мозга, а у другой — синяк под глазом.