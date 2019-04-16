Глава МЧС призвал уделить дополнительное внимание объектам культурного наследия

Евгений Зиничев после масштабного возгорания в Нотр-Даме отметил, что перед пожарами все равны.

Объектам культурного наследия должно уделяться дополнительное внимание. Об этом заявил глава МЧС Евгений Зиничев, открывая учения по борьбе с пожарами и паводками.

— Прошу уделить дополнительное внимание объектам культурного наследия. Перед пожарами все равны, — сказал Зиничев, акцентируя внимание на пожаре, который произошёл в соборе Парижской Богоматери.

Напомним, что возгорание в соборе Парижской Богоматери произошло примерно в 18:50 (19:50 мск) понедельника, 15 апреля. Потушен он был только примерно в 10:30 мск. В результате пожара обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. Как позднее сообщили французские СМИ, спасённые произведения искусства перевезли в мэрию Парижа. Глава Минкультуры отметил, что Евгений Зиничев после возгорания в Нотр-Даме сообщил, что основную структуру здания удалось спасти.