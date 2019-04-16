Пожар в Нотр-Даме полностью потушен

При этом спасатели на протяжении всего дня будут следить за обстановкой в соборе.

Официальный представитель корпуса пожарных Парижа Габриэль Плюс заявил, что огонь в Нотр-Даме полностью потушен.

— Нам удалось полностью потушить пожар, — заявил Плюс.

Однако спасатели на протяжении всего дня будут следить за ситуацией в соборе на тот случай, если остались скрытые очаги возгорания.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался примерно в 18:50 (19:50 мск) 15 апреля. В результате обрушились шпиль, часы и крыша католического храма. Вероятной причиной ЧП названо возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ. Заведено дело о неумышленном ущербе. Известно, что при пожаре пострадало три человека.