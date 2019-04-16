Задержан пассажир, бросивший монеты в двигатель самолёта "на удачу"

Все шесть монет были найдены. Однако в целях безопасности было решено заменить лайнер.

В китайском Хух-Хото пассажир бросил монеты в двигатель самолёта, предположительно, "на удачу", из-за чего рейс авиакомпании Tianjin Airlines задержали на два часа. Об этом сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика.

Прямо перед вылетом борта в Чифэн члены экипажа заметили, что 66-летний пассажир кидает монеты в сторону двигателя. Они немедленно оповестили полицию и приняли решение провести проверку самолёта. Все шесть монет, брошенных суеверным мужчиной, были найдены. Однако было решено заменить лайнер.

Сам пассажир был задержан для дальнейшего разбирательства, а авиакомпания оставила за собой право привлечь его к ответственности.

Аналогичный случай произошёл в китайском Аньцине в январе. Тогда из-за брошенных "на удачу" монет вылет самолёта также был задержан на два часа.