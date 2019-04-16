Лондон пообещал не выдавать Ассанжа при угрозе ему смертной казни

Экстрадиция человека в таких условиях противоречит британскому законодательству.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и экс-глава МИД Борис Джонсон пообещали президенту Эквадора Ленину Морено, что Джулиана Ассанжа не выдадут стране, где ему грозит смертная казнь. Об этом пишет Guardian.

Британские политики направили Морено два письма — 7 марта и 10 августа 2018 года. В текстах говорится, что законодательство Великобритании запрещает выдачу человека, которому грозит смертная казнь.

Кроме того, если запрос поступает из страны, где она не запрещена, глава МИД должен получить гарантии, что к экстрадированному лицу смертная казнь применена не будет.

— Я могу подтвердить, что, в соответствии с британским законодательством, выдача человека не может быть назначена, если соответствующее лицо будет подвергнуто смертной казни, — сказано в документе.

Джулиан Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США после того, как власти Эквадора лишили его политического убежища. Его обвиняют в сговоре и публикации служебных документов, полученных незаконным путём.