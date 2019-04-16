Маршрутка с детьми опрокинулась в Орске, есть пострадавшие

Читайте также

Маршрутка с детьми опрокинулась в Орске, есть пострадавшие

133

Пассажиры получили различные травмы, среди них — переломы, ушибы, сотрясение головного мозга.

12 человек пострадали в результате ДТП с участием "газели" и автомобиля Lada Largus в городе Орске Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию России.

<p>Фото: © ВКонтакте / <a href="https://vk.com/orenday_ru" target="_blank">Новости Оренбург онлайн</a></p>

Как отмечается, автомобиль при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с маршруткой. После аварии "газель", которая следовала по городскому маршруту № 18, опрокинулась.

<p>Фото: © ВКонтакте / <a href="https://vk.com/orenday_ru" target="_blank">Новости Оренбург онлайн</a></p>

По данным отдела информации и общественных связей областного УМВД России, в результате ДТП пострадало 10 человек, в том числе шесть детей. Все они были доставлены в Орскую районную больницу. Информацию о десяти пострадавших подтверждают и в региональном Минздраве.

По предварительной информации, среди травм, полученных пострадавшими, переломы, ушибы, сотрясение головного мозга.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×