Маршрутка с детьми опрокинулась в Орске, есть пострадавшие

Пассажиры получили различные травмы, среди них — переломы, ушибы, сотрясение головного мозга.

12 человек пострадали в результате ДТП с участием "газели" и автомобиля Lada Largus в городе Орске Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию России.

Как отмечается, автомобиль при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с маршруткой. После аварии "газель", которая следовала по городскому маршруту № 18, опрокинулась.

По данным отдела информации и общественных связей областного УМВД России, в результате ДТП пострадало 10 человек, в том числе шесть детей. Все они были доставлены в Орскую районную больницу. Информацию о десяти пострадавших подтверждают и в региональном Минздраве.

По предварительной информации, среди травм, полученных пострадавшими, переломы, ушибы, сотрясение головного мозга.