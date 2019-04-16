Фотограф подал в суд на Джастина Бибера за аварию двухлетней давности

В США фотограф Уильям Уилсон подал в суд на певца Джастина Бибера за ДТП, которое случилось в июле 2017 года, сообщает интернет-ресурс TMZ. Тогда он задел мужчину, выезжая на автомобиле с парковки.
Теперь от поп-звезды требуют компенсацию. Фотограф утверждает, что в результате этого ДТП он частично потерял трудоспособность. Хотя в день аварии мужчину сразу госпитализировали и не обнаружили серьёзных травм.
Размер компенсации пока не уточняется.
Ранее Бибер объявил, что временно уходит со сцены.
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