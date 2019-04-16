"Самый честный чиновник" объяснил, откуда у него табличка "Денег нет и не будет"

По словам Зотова, коллеги подарили ему этот сувенир во время одного из районных праздников.

Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов рассказал, как на его рабочем столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет", из-за которой его окрестили "самым честным чиновником России".

— Табличка — всего лишь подарок, а не какой-то там призыв или признание, — сказал Зотов радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, коллеги подарили ему этот сувенир во время одного из районных праздников. Зотову презент понравился, и он поставил его у себя в кабинете, даже не думая, что это может вызвать такой интерес у россиян.

Размещённый на официальном сайте местной администрации снимок моментально растиражировали по соцсетям. При этом часть комментариев носила положительный характер. Зотова начали называть самым честным чиновником России.

Ранее Лайф рассказывал о другом чиновнике, которого, наоборот, раскритиковали пользователи соцсетей. Глава Администрации Чувашии Юрий Васильев вызвал их гнев, сказав, что учителя с невысокими зарплатами "мало работают".