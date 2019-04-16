"Самый честный чиновник" объяснил, откуда у него табличка "Денег нет и не будет"

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"Самый честный чиновник" объяснил, откуда у него табличка "Денег нет и не будет"

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Фото:© Администрация Расковского муниципального образования

По словам Зотова, коллеги подарили ему этот сувенир во время одного из районных праздников.

Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов рассказал, как на его рабочем столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет", из-за которой его окрестили "самым честным чиновником России".

— Табличка — всего лишь подарок, а не какой-то там призыв или признание, — сказал Зотов радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, коллеги подарили ему этот сувенир во время одного из районных праздников. Зотову презент понравился, и он поставил его у себя в кабинете, даже не думая, что это может вызвать такой интерес у россиян.

Размещённый на официальном сайте местной администрации снимок моментально растиражировали по соцсетям. При этом часть комментариев носила положительный характер. Зотова начали называть самым честным чиновником России.

Ранее Лайф рассказывал о другом чиновнике, которого, наоборот, раскритиковали пользователи соцсетей. Глава Администрации Чувашии Юрий Васильев вызвал их гнев, сказав, что учителя с невысокими зарплатами "мало работают".

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